«Торино» в гостях обыграл «Верону» в рамках 18-го тура Серии А — 3:0.
Первый гол в матче забил Джованни Симеоне на 10-й минуте. Чезаре Казадеи удвоил преимущество «быков» на 87-й минуте, а в компенсированное время Алию Нжи установил окончательный счет встречи.
Результат матча
ВеронаВерона0:1ТориноТурин
0:1 Джованни Симеоне 10'
Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Дэниел Ойогоке (Роберто Гальярдини 46'), Мартин Фресе, Суат Сердар (Абдау Харрауи 67'), Али Эльмусрати, Антуан Бернед (Григорис Кастанос 76'), Даниэль Москера (Амин Сарр 76'), Giovane Santana do Nascimento
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Ардиан Исмайли, Никола Влашич, Гвидас Гинейтис (Дуван Сапата 75'), Эмирхан Ильхан (Адриен Тамез 67'), Валентин Лацаро, Че Адамс, Джованни Симеоне (Чезаре Казадей 75'), Закария Абухляль
Жёлтые карточки: Альберто Палеари 56' (Торино), Закария Абухляль 71' (Торино)
«Торино» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Верона» с 12 очками осталась на 18-й позиции в Серии А.