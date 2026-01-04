«Торино» в гостях обыграл «Верону» в рамках 18-го тура Серии А — 3:0.

Джованни Симеоне globallookpress.com

Первый гол в матче забил Джованни Симеоне на 10-й минуте. Чезаре Казадеи удвоил преимущество «быков» на 87-й минуте, а в компенсированное время Алию Нжи установил окончательный счет встречи.

Результат матча Верона Верона 0:1 Торино Турин 0:1 Джованни Симеоне 10' Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Дэниел Ойогоке ( Роберто Гальярдини 46' ), Мартин Фресе, Суат Сердар ( Абдау Харрауи 67' ), Али Эльмусрати, Антуан Бернед ( Григорис Кастанос 76' ), Даниэль Москера ( Амин Сарр 76' ), Giovane Santana do Nascimento Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Ардиан Исмайли, Никола Влашич, Гвидас Гинейтис ( Дуван Сапата 75' ), Эмирхан Ильхан ( Адриен Тамез 67' ), Валентин Лацаро, Че Адамс, Джованни Симеоне ( Чезаре Казадей 75' ), Закария Абухляль Жёлтые карточки: Альберто Палеари 56' (Торино), Закария Абухляль 71' (Торино)

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 6 47 Владение мячом 54 4 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 12 Фолы 6

«Торино» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Верона» с 12 очками осталась на 18-й позиции в Серии А.