«Севилья» примет «Леванте» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Команды сыграют 4 января на «Рамон Санчес Писхуан». Начало в 16:00 мск.
«Севилья» попытается воспользоваться слабостью соперника, чтобы набрать 3 очка. Команде крайне необходимы баллы, так как в этом сезоне судьба андалусийского клуба до конца непонятна.
«Леванте» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. У команды только 2 победы при 10 поражениях. Шансы на продление безвыигрышной серии высокие, так как «Леванте» традиционно неудачно играет против «Севильи». Хозяева выиграли 4 матча подряд и не проигрывают «летучим мышам» в Примере уже 8 поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают 1.76 на победу «Севильи» и 5.00 на победу «Леванте».
- Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Леванте» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.