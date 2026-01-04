«Севилья» примет «Леванте» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Команды сыграют 4 января на «Рамон Санчес Писхуан». Начало в 16:00 мск.

«Севилья» попытается воспользоваться слабостью соперника, чтобы набрать 3 очка. Команде крайне необходимы баллы, так как в этом сезоне судьба андалусийского клуба до конца непонятна.

«Леванте» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. У команды только 2 победы при 10 поражениях. Шансы на продление безвыигрышной серии высокие, так как «Леванте» традиционно неудачно играет против «Севильи». Хозяева выиграли 4 матча подряд и не проигрывают «летучим мышам» в Примере уже 8 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры дают 1.76 на победу «Севильи» и 5.00 на победу «Леванте».

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.