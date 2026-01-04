Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью со счетом 1:1 в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».

Рубен Аморим globallookpress.com

«Я пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером "Манчестер Юнайтед", и это очевидно. Знаю, что меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер "Манчестер Юнайтед". И так будет еще 18 месяцев или до тех пор, пока руководство не примет решение о смене тренера», — цитирует Аморима ESPN.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 31 очком после 20 сыгранных матчей.