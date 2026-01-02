«Тоттенхэм» объявил о переходе 24-летнего крайнего нападающего Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас».

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Джонсон выступал в составе «Тоттенхэма» с сентября 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 18 результативными передачами.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «орлы» заплатят за валлийца 33,5 млн фунтов стерлингов.

Джонсон стал автором победного гола в финале Лиги Европы-2024/2025 против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Победа в турнире стала для «шпор» с 2008-го года, когда лондонцы выиграли Кубок английской лиги.