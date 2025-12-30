«Рома» обыграла «Дженоа» (3:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе римлян голы записали на свой счет Матиас Соуле на 14-й минуте, Ману Коне на 19-й минуте и Эван Фергюсон на 31-й минуте.

Единственный гол у «Дженоа» забил Джефф Эхатор на 87-й минуте.

Результат матча Рома Рим 3:1 Дженоа Генуя 1:0 Матиас Соуле 14' 2:0 Ману Коне 19' 3:0 Эван Фергюсон 31' 3:1 Джефф Эхатор 87' Рома: Миле Свилар, Ян Зёлковский, Джанлука Манчини ( Даниэле Гиларди 74' ), Марио Эрмосо, Зеки Челик, Бриан Кристанте ( Никколо Писилли 74' ), Ману Коне, Уэсли Франса ( Девин Ренс 85' ), Матиас Соуле ( Стефан Эль-Шаарави 57' ), Пауло Дибала, Эван Фергюсон ( Артем Довбик 85' ) Дженоа: Даниэле Соммарива, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Себастиан Отоа, Лео Эстигор ( Алессандро Маркандалли 58' ), Руслан Малиновский ( Лоренцо Коломбо 59' ), Мортен Френнруп ( Патрицио Мазини 79' ), Калеб Экубан ( Сейду Фини 59' ), Витор Оливейра ( Джефф Эхатор 72' ), Микаэль Эллертссон Жёлтая карточка: Мортен Френнруп 50' (Дженоа)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 3 Удары мимо 5 61 Владение мячом 39 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 13 Фолы 12

После этого матча «Рома» занимает 4-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Дженоа» — на 17-й позиции (14 баллов).