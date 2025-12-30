«Рома» обыграла «Дженоа» (3:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.
В составе римлян голы записали на свой счет Матиас Соуле на 14-й минуте, Ману Коне на 19-й минуте и Эван Фергюсон на 31-й минуте.
Единственный гол у «Дженоа» забил Джефф Эхатор на 87-й минуте.
Результат матча
РомаРим3:1ДженоаГенуя
1:0 Матиас Соуле 14' 2:0 Ману Коне 19' 3:0 Эван Фергюсон 31' 3:1 Джефф Эхатор 87'
Рома: Миле Свилар, Ян Зёлковский, Джанлука Манчини (Даниэле Гиларди 74'), Марио Эрмосо, Зеки Челик, Бриан Кристанте (Никколо Писилли 74'), Ману Коне, Уэсли Франса (Девин Ренс 85'), Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 57'), Пауло Дибала, Эван Фергюсон (Артем Довбик 85')
Дженоа: Даниэле Соммарива, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Себастиан Отоа, Лео Эстигор (Алессандро Маркандалли 58'), Руслан Малиновский (Лоренцо Коломбо 59'), Мортен Френнруп (Патрицио Мазини 79'), Калеб Экубан (Сейду Фини 59'), Витор Оливейра (Джефф Эхатор 72'), Микаэль Эллертссон
Жёлтая карточка: Мортен Френнруп 50' (Дженоа)
После этого матча «Рома» занимает 4-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Дженоа» — на 17-й позиции (14 баллов).