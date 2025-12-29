Ассистент тренера сборной России Николай Писарев оценил текущий уровень национальной команды.

Николай Писарев globallookpress.com

«Как оценить? Рейтингом ФИФА. Давайте не забывать, для чего нужна сборная. Она приносит людям праздник, положительные эмоции. Мы уже почти четыре года отстранены, но в рейтинге, по-моему, только прибавили.

Мы 21 матч не проигрывали, установили рекорд. Можно говорить, что в соперниках были не самые сильные соперники. У вас ведь как: если забил 10 мячей, значит, соперник несерьезный. А в других случаях спрашивают, почему не забили много. Всегда есть недовольные.

Рейтинг ФИФА не отражает силу команд? Хорошо. Можно позвонить Инфантино и спросить: Что за бред вы придумали? На основании такого жеребьевку проводите? » — цитирует Писарева «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.