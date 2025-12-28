Во втором туре Кубка африканских наций сыграют команды Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча состоится 28 декабря в Марракеше. Начало в 23:00 мск.
Команды имеют по 3 очка после первого тура. Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 1:0 победила Мозамбик, а Камерун с тем же счетом победил Габон. Сейчас соперники практически делят первое место, поэтому в предстоящем поединке есть возможность выявить полноценного лидера.
Последняя встреча команд, которая была в 2023 году, закончилась вничью 1:1. Смогут ли Кот-д'Ивуар и Камерун на этот раз выявить победителя?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров на игру: 2.00 на победу Кот-д'Ивуара, 4.90 на победу Камеруна.
- ИИ предсказал счет 3:1 в пользу Кот-д'Ивуара.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Кот-д'Ивуар — Камерун смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.