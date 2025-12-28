Во втором туре Кубка африканских наций сыграют команды Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча состоится 28 декабря в Марракеше. Начало в 23:00 мск.

Команды имеют по 3 очка после первого тура. Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 1:0 победила Мозамбик, а Камерун с тем же счетом победил Габон. Сейчас соперники практически делят первое место, поэтому в предстоящем поединке есть возможность выявить полноценного лидера.

Последняя встреча команд, которая была в 2023 году, закончилась вничью 1:1. Смогут ли Кот-д'Ивуар и Камерун на этот раз выявить победителя?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Трансляция матча

