В матче 17-го тура Серии А «Парма» примет «Фиорентину». Команды сыграют 27 декабря на «Эннио Тардини». Начало в 14:30 мск.

В прошлом туре «Фиорентина» одержала первую победу в сезоне Серии А. «Фиалки» разгромили «Удинезе» 5:1. Они почувствовали привкус победы и однозначно пойдут на то, чтобы закрепить успех.

Для «Пармы» очередное поражение может стать проблемой, так как команда в двух очках от зоны вылета. При этом «крестоносцы» проиграли в последних двух домашних матчах турнира и не могут победить на «Эннио Тардини» уже 6 туров.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры дают 3.95 на победу «Пармы» и 2.11 на победу «Фиорентины».

Искусственный интеллект считает, что «фиалки» снова крупно выиграют, на этот раз со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.