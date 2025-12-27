В матче 17-го тура Серии А «Парма» примет «Фиорентину». Команды сыграют 27 декабря на «Эннио Тардини». Начало в 14:30 мск.
В прошлом туре «Фиорентина» одержала первую победу в сезоне Серии А. «Фиалки» разгромили «Удинезе» 5:1. Они почувствовали привкус победы и однозначно пойдут на то, чтобы закрепить успех.
Для «Пармы» очередное поражение может стать проблемой, так как команда в двух очках от зоны вылета. При этом «крестоносцы» проиграли в последних двух домашних матчах турнира и не могут победить на «Эннио Тардини» уже 6 туров.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры дают 3.95 на победу «Пармы» и 2.11 на победу «Фиорентины».
- Искусственный интеллект считает, что «фиалки» снова крупно выиграют, на этот раз со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Парма» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.