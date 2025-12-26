Главное спортивное издание Франции L'Équipe составило список лучших атлетов страны по итогам уходящего 2025 года.
Первое место в этом списке досталось форварду «ПСЖ» Усману Дембеле, который также до этого получил «Золотой мяч».
Также в тройке лучших есть пловец Леон Маршан и представитель парусного спорта Чарли Далин.
Рейтинг лучших спортсменов Франции в 2025 году:
1. Усман Дембеле (футбол), 803 очка;
2. Леон Маршан (плавание), 661 очко;
3. Чарли Далин (парусный спорт), 380 очков;
4. Джимми Грессье (легкая атлетика), 369 очков;
5. Максим Груссе (плавание), 232 очка;
6. Луи Бьель-Биарри (регби), 215 очков;
7. Томас Рамос (регби), 83 очка;
8. Себастьен Ожье (ралли), 82 очка;
9. Дезире Дуэ (футбол), 71 очко;
10. Жоан-Бенжамен Габа (дзюдо), 68 очков.