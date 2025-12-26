Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев назвал позиции, которые постарается усилить клуб в зимнее трансферное окно.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Мы в цейтноте собирали команду. Вся Россия говорила, что "Крылья" — первый претендент на вылет. Что касается слов после матча с "Балтикой", я сказал то, что на данный момент у нас есть — это будет трудно. Надеюсь, что травмированные вернутся. Нам нужен форвард, а то и два. В других позициях тоже нужно усиление. Нам нужно дополнить четыре-пять позиций. Чтобы с кем-то расстаться, то нужно кого-то взять. Летом мы разговаривали со многими футболистами. Кто-то не захотел в "Крылья", потому что была непонятная ситуация. У нас всё менялось. Даже руководство», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

«Крылья Советов» по итогам первой части сезона занимает 12-е место в РПЛ, набрав 17 очков за 18 туров.