Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев назвал позиции, которые постарается усилить клуб в зимнее трансферное окно.

Магомед Адиев
Магомед Адиев globallookpress.com

«Мы в цейтноте собирали команду.  Вся Россия говорила, что "Крылья" — первый претендент на вылет.  Что касается слов после матча с "Балтикой", я сказал то, что на данный момент у нас есть — это будет трудно.  Надеюсь, что травмированные вернутся.  Нам нужен форвард, а то и два.  В других позициях тоже нужно усиление.  Нам нужно дополнить четыре-пять позиций.  Чтобы с кем-то расстаться, то нужно кого-то взять.  Летом мы разговаривали со многими футболистами.  Кто-то не захотел в "Крылья", потому что была непонятная ситуация.  У нас всё менялось.  Даже руководство», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

«Крылья Советов» по итогам первой части сезона занимает 12-е место в РПЛ, набрав 17 очков за 18 туров.