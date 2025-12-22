«Фулхэм» примет «Ноттингем Форест» в поединке 17-го тура АПЛ. Встреча состоится 22 декабря на «Крейвен Коттедж». Старт в 23:00 мск.
«Фулхэм» имеет 20 очков и занимает 15-е место. В случае победы «дачники» поднимутся на 13-ю строчку, обойдя «Борнмут» и «Тоттенхэм». В прошлом туре у хозяев был непростой матч с «Бернли», который им все же удалось выиграть со счетом 3:2. Победа стала для команды шестой в сезоне.
У «Ноттингем Форест» 18 очков. Клуб занимает 17-е место, но может подняться на строчку выше и тем самым удалиться от зоны вылета уже на 8 очков. В прошлом туре «лесники» уже обыграли один лондонский коллектив. Под каток попал «Тоттенхэм» (0:3). В случае успеха «Ноттингем» сравняется с «Фулхэмом» по количеству побед.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.43.
- Котировки букмекеров: 2.66 на победа «Фулхэма», 2.80 на победу «Ноттингем Форест».
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Фулхэма» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.