Финальный матч чемпионата мира по футболу 2030 года может пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, сообщает AS.

Это решение может быть связано с близкими отношениями между президентом «Реала» Флорентино Пересом и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Окончательный список городов-организаторов будет объявлен в конце 2026 года, а формата турнира пока не будет определено до конца лета.

ФИФА рассматривает многоаспектные факторы, такие как инфраструктура и лидерство Испании в мировом футболе.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» выделяется своей привлекательностью и модернизированными условиями для крупных мероприятий. Также в числе кандидатов на проведение матчей — стадионы «Метрополитано» и «Камп Ноу».