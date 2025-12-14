Бывший футболист «Зенита» Валерий Цветков высказался об игре «Балтики» в первой половине сезона российской Премьер-лиги.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Лучший тренер по итогам первой части чемпионата? Пожалуй, отмечу Талалаева. У него средняя команда набрала обороты и стала довольно мощной, физически ребята очень здорово выглядят.

Мне кажется, они похожи на "Зенит" под руководством Юрия Андреевича Морозова в 2000‑м. У нас тогда была очень интересная, подвижная такая команда, очень молодая. И вот мне "Балтика" тот наш "Зенит" как раз напомнила.

Считаю "Балтику" открытием первой половины сезона, ведь они идут в лидирующей группе», — сказал Цветков «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.