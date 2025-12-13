В матче 15-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде победил «Парму» со счетом 1:0.
Судьба встречи решилась на 82-й минуте, когда точным ударом смог отметиться Тиджани Нослин.
Отметим, что на тот момент «Лацио» уже играл вдевятером после удалений Маттиа Дзакканьи на 42-й минуте Тома Башича на 78-й минуте.
Результат матча
ПармаПарма0:1ЛациоРим
0:1 Тейянни Нослин 82'
Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато (Mariano Troilo 46'), Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе, Науэль Эстевес, Мандела Кейта (Милан Дюрич 86'), Гаэтано Ористанио (Якоб Ондрейка 70'), Адриан Бенедычак (Патрик Кутроне 77'), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано (Тейянни Нослин 69'), Тома Башич, Данило Катальди (Матиас Весино 88'), Маттео Гюэндузи, Патрисио Габбарон (Фисайо Деле-Баширу 70'), Адам Марушич, Маттео Канчелльери (Оливер Провстгор 70')
Жёлтые карточки: Эмануэле Валери 52', Науэль Эстевес 77' — Маттео Канчелльери 63'
Красные карточки: Маттиа Цаканьи 42' (Лацио), Тома Башич 77' (Лацио)
По итогам данной встречи «Лацио» с 22 очка занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Пармы» осталось 14 баллов. Команда располагается на 17-й строчке.