В матче 15-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде победил «Парму» со счетом 1:0.

Судьба встречи решилась на 82-й минуте, когда точным ударом смог отметиться Тиджани Нослин.

Отметим, что на тот момент «Лацио» уже играл вдевятером после удалений Маттиа Дзакканьи на 42-й минуте Тома Башича на 78-й минуте.

Результат матча Парма Парма 0:1 Лацио Рим 0:1 Тейянни Нослин 82' Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато ( Mariano Troilo 46' ), Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе, Науэль Эстевес, Мандела Кейта ( Милан Дюрич 86' ), Гаэтано Ористанио ( Якоб Ондрейка 70' ), Адриан Бенедычак ( Патрик Кутроне 77' ), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано ( Тейянни Нослин 69' ), Тома Башич, Данило Катальди ( Матиас Весино 88' ), Маттео Гюэндузи, Патрисио Габбарон ( Фисайо Деле-Баширу 70' ), Адам Марушич, Маттео Канчелльери ( Оливер Провстгор 70' ) Жёлтые карточки: Эмануэле Валери 52', Науэль Эстевес 77' — Маттео Канчелльери 63' Красные карточки: Маттиа Цаканьи 42' (Лацио), Тома Башич 77' (Лацио)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 7 Удары мимо 6 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 13 Фолы 8

По итогам данной встречи «Лацио» с 22 очка занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Пармы» осталось 14 баллов. Команда располагается на 17-й строчке.