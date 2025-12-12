Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о том, что национальная команда не всегда использует основной состав.

Николай Писарев globallookpress.com

«Хотелось бы ответить всем экспертам, которые задают очень много однотипных вопросов: когда мы увидим костяк, есть ли у нас сборная, почему вызывается столько футболистов. Мы находимся в уникальной ситуации, когда нам не нужны победы "кровь из носу". Да, все хотят выигрывать. Но мы вызываем много игроков, а потом идем на уступки клубам. У нас же внутри всегда идут переговоры. У кого‑то что‑то болит, клубы рассказывают о проблемах своих игроков.

Если бы был отбор на Евро? Конечно, мы бы играли костяком. И неважно, какая команда играла последней в чемпионате. Если бы нужна была победа "кровь из носу", то мы бы играли оптимальным составом.

У сборной есть костяк. И если нам нужна будет победа, чтобы попасть на чемпионат мира и Европы, то мы будем играть этим костяком. Многих, кого вы сейчас видите, не будет в сборной, будут играть только сильнейшие», — цитирует Писарева «Матч ТВ».