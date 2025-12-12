«Лечче» и «Пиза» в 15-м туре Серии А проведут очную встречу. Она состоится 12 декабря в 22:45 мск.

«Лечче» в этом матче будет бороться с «Пизой» за то, чтобы не опуститься в зону вылета. Сейчас команды находятся по соседству в нижней трети турнирной таблицы. «Пиза» понимает, что ее устроит только победа, поэтому просто так «джаллоросси» она очки не отдаст.

«Лечче» в этом сезоне одержал на две победы больше, чем соперник — 3 против одной у «Пизы». При этом обе команды имеют разницу голов -9, что также может сыграть свою роль.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.

Букмекеры: 2.56 и 3.40 — такие котировки дают на победу одной и другой команды, 2.85 предлагают на ничью.

Искусственный интеллект считает, что «Лечче» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.