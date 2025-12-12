«Лечче» и «Пиза» в 15-м туре Серии А проведут очную встречу. Она состоится 12 декабря в 22:45 мск.
«Лечче» в этом матче будет бороться с «Пизой» за то, чтобы не опуститься в зону вылета. Сейчас команды находятся по соседству в нижней трети турнирной таблицы. «Пиза» понимает, что ее устроит только победа, поэтому просто так «джаллоросси» она очки не отдаст.
«Лечче» в этом сезоне одержал на две победы больше, чем соперник — 3 против одной у «Пизы». При этом обе команды имеют разницу голов -9, что также может сыграть свою роль.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.13.
- Букмекеры: 2.56 и 3.40 — такие котировки дают на победу одной и другой команды, 2.85 предлагают на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что «Лечче» победит 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.