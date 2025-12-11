Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зуев, который сейчас выступает за казахстанский «Тобол», может в ближайшее время перейти в махачкалинское «Динамо». Об этом сообщает «СЭ».

Александр Зуев globallookpress.com

В прошлом сезоне Зуев, игравший ранее за российские клубы «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки», «Крылья Советов» и «Арсенал», заключил контракт с «Тоболом». В 2025 году 29-летний футболист помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Казахстана и выиграть Кубок страны.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 15 очков в 18 матчах этой кампании.