«Ювентус» одолел «Пафос» (2:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У «старой синьоры» голы записали на свой счет Уэстон Маккенни на 67-й минуте и Джонатан Дэвид на 73-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин2:0ПафосПафос
1:0 Уэстон Маккенни 67' 2:0 Джонатан Дэвид 73'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли (Луа Опенда 60'), Фабио Миретти (Хефрен Тюрам 74'), Эдон Жегрова (Шику Консейсау 46'), Кенан Йылдыз (Хуан Кабаль 84'), Джонатан Дэвид
Пафос: Михаил Неофитос, Андерсон, Жоау Коррейя (Бруну Алберту Ланга 89'), Пепе, Бруно Кабрера, Давид Гольдар (Жажа 78'), Давид Луис, Деррик Люккассен, Влад Драгомир (Костас Пилеас 78'), Иван Шуньич, Мислав Оршич (Мон Бассуамина 78')
Жёлтые карточки: Мануэль Локателли 55' — Иван Шуньич 45'
После этого матча «Ювентус» занимает 17-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Пафос» — на 26-й позиции (6).