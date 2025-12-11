После этого матча «Ювентус» занимает 17-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Пафос» — на 26-й позиции (6).

У «старой синьоры» голы записали на свой счет Уэстон Маккенни на 67-й минуте и Джонатан Дэвид на 73-й минуте.

2.20

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Селтик» — «Рома». Прогноз и ставка «Рома» улучшит свои позиции в Лиге Европы

Футбол•Сегодня 00:58 «Бенфика» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 00:58 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:54 «Атлетик» — ПСЖ: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 22:48 «Карабах» — «Аякс»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:02 Пощады не будет: станет ли Гвардиола тем, кто поставит крест на карьере Алонсо в «Реале»?

Футбол•Вчера 14:51 Финальный подвиг Неймара: спас «Сантос», но заслуживает ли вызова в сборную Бразилии?

Футбол•Вчера 14:26 Холанн против Мбаппе: кто лучше адаптировался к новой реальности?

Футбол•Вчера 10:53 Убийство «групп смерти»: как ЧМ-2026 уничтожил главную фишку турнира

Футбол•09/12/2025 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Выбор читателей

Футбол•06/12/2025 13:02 Полный гид по ЧМ-2026: Мбаппе против Холанна, последний танец Месси и дебют Тухеля

Футбол•07/12/2025 00:26 В «Ливерпуле» всё горит: подарили ничью «Лидсу», а Салах грозится уйти

Футбол•08/12/2025 09:16 «Я не считаю себя проблемой». Почему слова Салаха — эгоизм и неуважение по отношению к «Ливерпулю»

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Бои•05/12/2025 14:26 Снова Нурмагомедов: 7 звезд ММА за пределами США, кого стоит подписать UFC

Самое интересное

Футбол•13/10/2025 15:23 Ошибки футурологов: восемь футбольных прогнозов, которые не сбылись за 25 лет

Футбол•13/10/2025 11:45 Протест ради результата. Как немецкие болельщики отменили футбол по понедельникам

Футбол•11/10/2025 16:38 У Месси появился достойный наследник. Аргентина может спать спокойно

Футбол•10/10/2025 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект