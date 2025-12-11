«Фрайбург» возвращается в еврокубки на фоне болезненного поражения в Бундеслиге, но в Лиге Европы команда остаётся одной из немногих, кто ещё не проигрывал. Домашний матч против «РБ Зальцбурга» — шанс закрепить место в верхней части таблицы и приблизиться к досрочному выходу в плей-офф. Гости же приезжают в Германию с риском вылететь из турнира уже в ближайшие недели. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
11' Угловой заработал «Фрайбург».
10' Грифо пытался сместиться под удар с левого фланга, упёрся в защитника.
09' Фертессен забросил в штрафную, Атуболу первый на мяче.
08' Адаму потерял мяч у штрафной соперника и тут же нарушил правила, остановил контратаку.
08' Возобновлена игра, обошлось без серьёзной травмы.
07' Ох, как же неприятно досталось Линхарту по голове от Лайнера. На газоне защитник «Фрайбурга».
06' Гюнтер прострелил с левого фланга, Шлагер забрал мяч.
04' Байду с правого фланга прострелил в штрафную, Гинтер перехватил.
03' Фертессен с лёта из-за штрафной пробил — Атуболу на месте.
01' Угловой заработал «Зальцбург».
01' Гости начали с центра поля, поехали!
До матча
22:57 Бенгальские вперемешку с файерами на фанатской трибуне «Фрайбурга» — красота!
22:55 Во Фрайбурге сегодня около 8 градусов, очень высокая влажность. Газон на «Европа-Парк Штадион» в отлично состоянии – сообщает УЕФА на своём сайте.
22:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Эльчин Масиев (Азербайджан); ассистенты — Элшад Абдуллаев (Азербайджан), Парвин Талибов (Азербайджан); четвертый арбитр — Алийяр Агаев (Азербайджан); VAR — Стюарт Аттуэлл (Англия); AVAR — Пол ван Бёкель (Нидерланды).
22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Фрайбург»: Атуболу, Трой, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Судзуки, Грифо, Адаму.
«РБ Зальцбург»: Шлагер, Терзич, Расмуссен, Гадоу, Лайнер, Диабате, Бидструп, Бишофф, Фертеcсен, Байду, Ратков.
«Фрайбург»
Команда Юлиана Шустера уверенно идёт по Лиге Европы, одиннадцать очков после пяти туров, стабильная игра в обороне и всего три пропущенных мяча. При этом в чемпионате Германии ситуация менее ровная — поражение от «Хайденхайма» подчёркивает, как трудно «Фрайбургу» удаётся удерживать баланс между двумя турнирами.
На своём поле клуб выглядит надёжно — шесть подряд еврокубковых побед на «Европа-Парк Штадионе», серия без поражений в Бундеслиге и способность в решающие моменты контролировать игру. Важной фигурой вновь станет Жоан Манзамби, который забивает четыре матча подряд и постепенно превращается в главный атакующий ресурс команды.
Кадровая ситуация оставляет вопросы: Макс Розенфельдер травмировался в выходные, у Филиппа Линхарта проблемы с приводящей мышцей, а Жорди Макенго и Эрен Динки всё ещё не готовы к возвращению. Но даже в таком составе «Фрайбург» остаётся уверенным фаворитом.
«РБ Зальцбург»
У австрийцев — тревожный сезон в Европе. Четыре поражения в пяти турах, слабая игра в обороне и отсутствие стабильности делают положение «Ред Булла» очень рискованным. Внутренний чемпионат тоже дал сбой, но победа в прошедший уик-энд хотя бы прервала серию без побед.
Команда Томаса Леча всё ещё ищет свою игру. Травмы мешают выстроить стабильный состав, Такаму Кавамура вне строя из-за травмы колена, Мауриц Кьергор отсутствует уже три матча, а шведский защитник Юн Мелльберг не выходил на поле почти весь сезон. К тому же за плечами — неприятные воспоминания о последнем выезде в Германию и поражении 0:5 от «Байера» в прошлом сезоне.
«Зальцбург» по-прежнему быстр и агрессивен в прессинге, но потери в центре поля и отсутствие глубины мешают команде демонстрировать фирменный темп. Чтобы рассчитывать на очки, австрийцам потребуется идеальная реализация и куда более собранная оборона.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.