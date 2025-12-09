Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек выразил желание перейти в «Баварию» или мадридский «Реал». Игрок рассчитывает на возможность перейти в один из этих клубов, чтобы продолжить карьеру на более высоком уровне.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Помимо «Баварии» и «Реала», в числе претендентов на 23-летнего футболиста значится также «Барселона». Однако для каталонцев сейчас приоритетнее поиск форварда, что может повлиять на ход переговоров, сообщает Sky Sport Germany.

Текущий контракт Шлоттербека с «Боруссией» действует до 30 июня 2027 года. В ответ на интерес клуба защитнику было предложено новое соглашение до 2030 года с улучшенными финансовыми условиями. Если Нико останется, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе дортмундцев