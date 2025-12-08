Петербургский «Зенит» сделал официальное предложение клубу бразильской Серии А «Ред Булл Брагантино» по поводу хавбека Джона Джона.

Джон Джон globallookpress.com

По данным издания ESPN, россияне готов заплатить за 23-летнего полузащитника 15 млн евро и еще 3 млн в виде бонуса за различные достижения.

«Зенит» уже ранее делал предложение по поводу трансфера Джона, но тогда получил отказ. Сейчас же после увеличения суммы «Ред Булл Брагантино» готов продать одного из своих лидеров.

В этом сезоне в Серии А Джон провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 9 млн евро, а его контракт действует до 2029 года.