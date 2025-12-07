В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» переиграл «Вердер» со счетом 3:2.
На голы Альберта Самби Локонги, Луки Вушковича и Юссуфа Поульсена гости ответили точными ударами Йенса Стаге и Джастина Гидеона.
Результат матча
ГамбургГамбург3:2ВердерБремен
0:1 Йенс Стаге 45' 1:1 Альберт Самби Локонга 63' 2:1 Фабиу Виейра 75' 2:2 Джастин Нджинма 78' 3:2 Юссуф Поульсен 84'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Джордан Торунарига, Абубака Сумаоро (Миро Мухайм 59'), Николас Капальдо, Альберт Самби Локонга, Николай Ремберг, Фабиу Виейра (Юссуф Поульсен 82'), Бейкери Джатта (Георгий Гочолеишвили 82'), Райан Филипп (Рансфорд Кёнигсдёрффер 59'), Жан-Люк Домпе (Фабио Бальде 90')
Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Амос Пипер, Юкинари Сугавара, Марко Грюлль (Самюэль Мбангуля 88'), Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас (Виктор Бонифас 79'), Йенс Стаге, Сенне Линен, Кеке Топп (Джастин Нджинма 68'), Карим Кулибали
Жёлтые карточки: Лука Вушкович 56' — Йенс Стаге 32', Кеке Топп 62', Марко Грюлль 69', Марко Фридль 74'
По итогам данной встречи в активе «Гамбурга» стало 15 очков. Команда из одноименного города смогла подняться на 13-е место в турнирной таблице. На счету «Вердера» осталось 16 очков. Бременцы занимают 11-ю строчку.