В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» переиграл «Вердер» со счетом 3:2.

На голы Альберта Самби Локонги, Луки Вушковича и Юссуфа Поульсена гости ответили точными ударами Йенса Стаге и Джастина Гидеона.

Результат матча

Гамбург Гамбург 3:2 Вердер Бремен

0:1 Йенс Стаге 45' 1:1 Альберт Самби Локонга 63' 2:1 Фабиу Виейра 75' 2:2 Джастин Нджинма 78' 3:2 Юссуф Поульсен 84'

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Джордан Торунарига, Абубака Сумаоро ( Миро Мухайм 59' ), Николас Капальдо, Альберт Самби Локонга, Николай Ремберг, Фабиу Виейра ( Юссуф Поульсен 82' ), Бейкери Джатта ( Георгий Гочолеишвили 82' ), Райан Филипп ( Рансфорд Кёнигсдёрффер 59' ), Жан-Люк Домпе ( Фабио Бальде 90' )

Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Амос Пипер, Юкинари Сугавара, Марко Грюлль ( Самюэль Мбангуля 88' ), Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас ( Виктор Бонифас 79' ), Йенс Стаге, Сенне Линен, Кеке Топп ( Джастин Нджинма 68' ), Карим Кулибали

Жёлтые карточки: Лука Вушкович 56' — Йенс Стаге 32', Кеке Топп 62', Марко Грюлль 69', Марко Фридль 74'