Римляне могут сравняться по очкам с лидерами

«Рома», потерявшая первое место в таблице, едет в Сардинию за обязательной реабилитацией. «Кальяри» подходит к матчу в роли аутсайдера, команда давно не выигрывала в чемпионате и вылетела из Кубка Италии, но дома всегда цепляется за очки и умеет усложнять жизнь фаворитам. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

56' Борелли нарушил правила в атаке, снёс Ндику.

54' Эспозито пробил со штрафного, прямо в руки Свилару.

53' У «Ромы» Ренч вышел вместо Бальданци.

52' Кристанте удалён с поля за свой фол на Фолоруншо! А пенальти в ворота «Ромы» отменён, будет стандарта у самой границы штрафной.

51' Арбитра позвали к монитору, пересматривает он эпизод.

50' Пенальти в ворота «Ромы»! Кристанте сбил Фолоруншо в штрафной!

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 0 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 8 Фолы 10

48' Пеллегрини пробил издали – в руки вратарю.

47' Опасная получилась подача в штрафную «Ромы», Ндика чуть не срезал мяч в свои ворота, Свилар забрал.

46' Палестри заработал штрафной на половине поля «Ромы».

46' Второй тайм! Без замен пока что.

45+1' Перерыв! Не самый насыщенный тайм в Кальяри, но моменты у обеих команд были — ждём, что придумает Гасперини во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45' Добавлена минута.

45' Не дотянулся до мяча Ндика в штрафной, пробить не получилось.

44' Бальданци штрафной заработал на левом фланге, шанс со стандарта в концовке тайма у «Ромы».

42' Пеллегрини в падении пробил с левой, попал в защитника, а уже от него мяч отскочил в Цимикаса и ушёл за лицевую.

41' Фолоруншо внешней стороной стопы навесил в штрафную, не успели к мячу партнёры.

40' Снова Палестра навесил в штрафную, Манчини головой в падении выбил мяч.

38' Не получилось опасного момента у хозяев после углового.

37' Угловой заработал «Кальяри».

36' Палестра навесил в штрафную, защита «Ромы» отбилась.

33' Оберт получил травму. Нужна помощь врачей.

31' Суле из штрафной бил в нижний угол, вратарь достал мяч.

30' Сразу несколько раз после углового подбирали мяч игроки «Ромы», но опасного момента создать так и не получилось.

28' Пяткой с лёта пытался пробить Эспозито, не попал как следует по мячу.

27' Мощно пробил Эспозито с острого угла, на месте Свилар!

26' Челик навесил с правого фланга — неточно.

25' Суле заработал штрафной на половине поля соперника, шанс со стандарта у «Ромы».

24' Фолоруншно пробил головой из вратарской, в руки Свилару.

23' В стенку со штрафного пробил Эспозито.

22' Опасный штрафной заработал Фолоруншно! Манчини нарушил правила в 22 метрах от своих ворот.

20' Манчини сбил Эспозито в центре поля, арбитр устно предупредил защитника «Ромы».

18' У Суле не получилось с правого фланга войти в штрафную, воткнулся в защитника Матиас.

16' Палестра пробил с левой из-за штрафной, в руки Свилару.

15' Бальданци здорово отработал в прессинге, но всё-таки не отобрал мяч.

13' Челик вошёл в штрафную после паса Суле, наткнулся на защитника — и даже угловой не заработал.

11' Бальданци с левой пробил из штрафной, попал в защитника.

10' Челик с правого фланга забросил в штрафную, там только Каприле.

08' Ндика блестяще сыграл в подкате в своей штрафной! Не дал пробить Борелли.

06' Свилар уверенно сыграл на выходе после навеса с углового.

05' Адопо получил мяч в штрафной, но не успел пробить! Защитник заблокировал.

03' Эспозито навесил в штрафную «Ромы», Свилар не стал трогать мяч и дал ему уйти за лицевую.

02' Бальданци рукой сыграл в штрафной «Кальяри», пытался обработать мяч в толпе защитников.

01' «Рома» начала с центра, поехали!

До матча

16:55 В Кальяри сегодня 18 градусов, но очень сильный ветер — посмотрим, скажется ли на игре.

16:40 Главным арбитром матча «Кальяри» — «Рома» назначен Лука Цуффели, которому помогут ассистенты Альберто Тегони и Доменико Фонтемурато, четвертый арбитр — Давиде Ди Марко, а за ВАР отвечают Марко Гуида и Ивано Пеццуто.

16:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Кальяри»: Каприле, Цаппа, Родригес, Луперто, Палестра, Дейола, Адопо, Фолоруншо, Оберт, Борелли, Эспозито.

«Рома»: Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик, Коне, Кристанте, Цимикас, Суле, Пеллегрини, Бальданци,

«Кальяри»

У островитян затянувшийся кризис. В девяти последних турах Серии А — всего четыре набранных очка и ни одной победы. Короткие вспышки вроде сумасшедшей ничьей 3:3 с «Дженоа» сменяются болезненными поражениями. В Турине у «Юве» «Кальяри» повёл после гола Себастьяно Эспозито, но не удержал даже ничью.

Кубковая неделя добавила психологического груза. В матче с «Наполи» на выезде команда снова проявила характер, всё тот же Эспозито перевёл игру в серию пенальти, но промахи Маттиа Феличи и Зито Лувумбо выбили команду из турнира. Феличи при этом получил серьёзную травму колена и теперь выбывает надолго. Таблица поджимает. Задача на оставшуюся часть сезона для «Кальяри» очевидна и безальтернативна — выживание. При этом атакующая линия выглядит, наоборот, живее остальных. Связка Эспозито и Дженнаро Боррелли набрала ход, у каждого по два гола в двух последних матчах Серии А.

К проблемам с результатами добавляется и кадровый удар. Давно вне игры экс-римлянин Андреа Белотти, свои травмы залечивают Зе Педру и капитан Лука Мацциттелли. Глубины состава не хватает, поэтому главный тренер Фабио Пизакане вынужден снова и снова опираться на один и тот же костяк, а на длинной дистанции это бьёт и по свежести, и по концентрации.

«Рома»

Неделя назад римляне подошли к туру в статусе единоличного лидера — впервые более чем за десять лет. Но удержаться на вершине не удалось, домашнее поражение 0:1 от «Наполи» сбило римскую команды с вершины. Команда Джан Пьеро Гасперини уступала чемпионам практически по всем ключевым параметрам и так и не нашла ответа на их плотный, зрелый футбол.

Тем не менее в разрезе всего сезона картина для «Ромы» выглядит гораздо светлее. По сравнению с прошлым годом у команды на этом отрезке на 14 очков больше, и курс на возвращение в Лигу чемпионов пока выполняется. Следующий рубеж — 30 очков после 14 туров, планка, которую клуб не брал с середины 2010-х. Победа на Сардинии позволит к ней подобраться.

При этом календарь усложняет задачу, матч с «Кальяри» открывает отрезок из девяти игр за 35 дней в трёх турнирах. На фоне плотного графика тонкая обойма тут же становится фактором риска. Отдельная тема — атака. Пауло Дибала в этом сезоне и так проводил на поле меньше обычного из-за постоянных мелких повреждений, а теперь его выбила из строя ещё и болезнь. Артём Довбик остаётся в лазарете, на фланге травмирован Уэсли. Если Дибала не будет готов выйти с первых минут, Гасперини придётся снова экспериментировать, либо выпускать более силового центрфорварда, либо смещать акцент на «десяток» и фланги.

С другой стороны, именно надёжность сзади позволяет римлянам держаться так высоко. В чемпионате у команды всего семь пропущенных мячей и серия из трёх «сухих» матчей против «Кальяри» подряд. «Рома» в этом сезоне ещё не проигрывала на выезде и приезжает на Сардинию в статусе одной из лучших гостевых команд лиги.

История встреч

Статистика в этой паре однозначно на стороне «Ромы». В двадцати последних матчах Серии А римляне уступили «Кальяри» лишь однажды, выиграв четырнадцать раз. Единственный успех сардинцев на этом отрезке датируется апрелем 2021 года.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.33.