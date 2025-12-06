Форвард бразильского «Крузейро» Кайо Жоржи может зимой перейти в петербургский «Зенит», журналист Пабло Оливейра.

Кайо Жоржи globallookpress.com

По данным источника, российский клуб сейчас ведет переговоры с окружением 23-летнего игрока и готов за него заплатить 30 млн евро.

Сам Жоржи заинтересован вернуться в Европу и будет рассматривать предложение.

За «Крузейро» нападающий выступает с лета 2024 года, всего сыграл за команду 67 матчей, забил 33 гола и сделал 10 ассистов. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 17 млн евро.

Ранее об интересе к нападающему сообщалось со стороны «Милана» и «Ромы». Жоржи имеет опыт выступления в Серии А в составе «Ювентуса» и «Фрозиноне».