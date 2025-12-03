Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Баринов хороший футболист. Играет в сборной, в "Локомотиве" он один из ведущих игроков. У ЦСКА не такая большая скамейка, конечно же, им хочется усилиться. Баринов был бы хорошим приобретением для ЦСКА. "Локомотив" может потерять игрока, который вносит большой вклад в развитие команды, рост футболистов, он лидер железнодорожников», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что воспитанник «железнодорожников» перейдет в ЦСКА зимой за денежную компенсацию или на правах свободного агента.