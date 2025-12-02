Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал игру и статус голкипера команды Мануэля Нойера.
«Мое мнение однозначно: несмотря на возраст, я считаю его одним из лучших вратарей в мире. В конечном счете Ману решит, поедет он на чемпионат мира или нет. И когда дело дойдет до продления его контракта, нашим первым приоритетом также будет Мануэль», — цитирует Эберля официальный сайт клуба.
В текущем сезоне 39-летний Нойер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 16 голов. Среди вратарей в Бундеслиге он по числу проведенных игр входит в топ-2. Контракт вратаря с клубом действителен до лета 2026 года.