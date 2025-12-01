Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о том, как проходило назначение Венсана Компани на пост главного тренера команды.

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«Я должен отдать должное Максу Эберлю, это он представил кандидатуру Компани и договорился о его переходе.

Не стоит забывать: до этого момента он тренировал только "Бернли". Он вывел команду в высшую лигу, но в тот год, когда мы его подписали, команда снова вылетела. Весь мир задавался вопросом: как может "Бавария" приглашать такого тренера?

Но Макс внимательно все изучил, а мы с Румменигге потом позвонили Гвардиоле, за которого Венсан играл десять лет. Пеп сказал: "Берите не задумываясь". И так мы и поступили», — сказал Хенесс Bild.

«Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе, опережая ближайшего преследователя 8 баллов.