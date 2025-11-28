«Манчестер Сити» планирует подписать полузащитника «Эльче» Родриго Мендосу, сообщается Daily Mail. Клуб продолжает отслеживать прогресс 20-летнего игрока молодёжной сборной Испании.​

Родриго Мендоса globallookpress.com

Помимо «Сити», интерес к Мендосе проявляют «Арсенал» и «Реал Мадрид», а также ранее «Ювентус». В контракте хавбека прописаны отступные в 20 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 9 млн.​

На ЧМ U-20 Мендоса вышел в старте всех пяти матчей за Испанию, записав на свой счет голевую передачу. В сезоне-2025/26 он провел десять игр за «Эльче» в Ла Лиге, забив два гола. Контракт полузащитника действует до июня 2028 года.​