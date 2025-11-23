Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча 11-го тура Бундеслиги, в котором его подопечные разгромили «Фрайбург» (6:2).

Венсан Компани globallookpress.com

«Несомненно, нашим самым важным действием был момент, когда мы забили второй гол, сделав счёт 2:1. Игроки создали эту фазу атаки. Было проявлено много качества. Немногие игроки способны на такое, это вернуло нам импульс. И все, что произошло после, стало заслугой хорошей игры многих футболистов», — цитирует Компани ESPN.

Дублем в этой встрече отметился за «Баварию» Майкл Олисе, также отличились Леннарт Карл, Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.

Мюнхенцы с 31 очком продолжают уверенно лидировать в чемпионате Германии, «Фрайбург» (13) — десятый.