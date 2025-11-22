Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма признался, что до сих пор переживает из-за ухода из «Пари Сен-Жермен».

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

«Покинуть такой клуб — всегда непросто. После всего, что случилось, мне было очень тяжело. Я адаптировался к определённому стилю игры, но в последние месяцы этот стиль исчез. Очень жаль, ведь в прошлом сезоне мы впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. Это больно. Но нужно идти дальше, хотя мои бывшие партнёры и болельщики „ПСЖ» всегда будут для меня особенными.

Я почувствовал себя преданным, потому что, приходя в клуб, действительно подстраивался под его требования и много для этого делал. А в итоге в последние месяцы всё стало совершенно другим. Это меня сильно разочаровало. Объяснить это невозможно, но приходится принять. Меня огорчило, как клуб повёл себя в этой ситуации. Жаль, но нужно смотреть вперёд.

Я навсегда останусь благодарен „ПСЖ« за всё, что получил, и за то, что сам смог дать команде. Это был потрясающий период. И болельщикам я тоже бесконечно благодарен. Я обязательно буду возвращаться в Париж — это мой второй дом и важнейший этап моей жизни. Я доволен тем, чего смог там добиться», — цитирует Доннарумму Sky Sports.