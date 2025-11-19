Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сказал, что наставник «Акрона» Заур Тедеев знает, как готовить к матчам форварда Артема Дзюбу, поэтому их тандем может работать еще долго.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Соглашение Дзюбы с «Акроном» рассчитано до июня 2026 года.

«Сколько Артем сможет еще играть на высоком уровне? Это зависит от него, его физиологии и, естественно, не только от личного подхода к подготовке, но и тренерского штаба.

Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев знает, что делает. Думаю, этот тандем еще долго может проработать», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

«Акрон» идет 8-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 18 очков.