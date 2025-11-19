Пресс-служба «Зенита» поздравила главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с тем, что его команда впервые в своей истории вышла на чемпионат мира-2026.

Дик Адвокат globallookpress.com

В решающем туре североамериканской квалификации сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0), набрала 12 очков и заняла первое место в группе B, обеспечив себе прямую путёвку на мировое первенство. Таким образом, Кюрасао стала самой малонаселённой страной, сумевшей пробиться на ЧМ.

«Поздравляем и желаем удачи на ЧМ-2026», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Напомним, Дик Адвокат работал в «Зените» с 2006 по 2009 год, за этот период приведя команду к чемпионству в России, а также победам в Кубке и Суперкубке УЕФА.