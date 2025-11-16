Украина обыграла Исландию в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

Александр Зубков globallookpress.com

Первый гол в матче забил Александр Зубков на 83-й минуте. В компенсированное время Алексей Гуцуляк удвоил преимущество своей команды.

Результат матча Украина Киев 0:0 Исландия Рейкьявик Украина: Даниэль Бырлиджа, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский ( Алексей Гуцуляк 77' ), Иван Калюжный, Егор Ярмолюк ( Роман Яремчук 69' ), Александр Зубков, Владислав Ванат ( Николай Шапаренко 69' ) Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Хёрдур Магнуссон, Сверрир Ингасон, Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Андри Гудьонсен, Брюньольфур Виллюмссон ( Йоханн Гудмундссон 65' ), Альберт Гудмундссон, Микаэль Эллертссон, Jon Dagur THorsteinsson, Isak Bergmann Johannesson Жёлтые карточки: Руслан Малиновский 75' — Isak Bergmann Johannesson 45+1'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 7 Удары мимо 2 48 Владение мячом 52 1 Угловые удары 9 2 Офсайды 0 10 Фолы 7

Украинцы с 10 очками заняли 2-е место в группе и примут участие в стыковых встречах. Исландия с 7 баллами стала третьей в квартете.