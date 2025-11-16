Украина обыграла Исландию в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.
Первый гол в матче забил Александр Зубков на 83-й минуте. В компенсированное время Алексей Гуцуляк удвоил преимущество своей команды.
Результат матча
УкраинаКиев0:0ИсландияРейкьявик
Украина: Даниэль Бырлиджа, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский (Алексей Гуцуляк 77'), Иван Калюжный, Егор Ярмолюк (Роман Яремчук 69'), Александр Зубков, Владислав Ванат (Николай Шапаренко 69')
Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Хёрдур Магнуссон, Сверрир Ингасон, Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Андри Гудьонсен, Брюньольфур Виллюмссон (Йоханн Гудмундссон 65'), Альберт Гудмундссон, Микаэль Эллертссон, Jon Dagur THorsteinsson, Isak Bergmann Johannesson
Жёлтые карточки: Руслан Малиновский 75' — Isak Bergmann Johannesson 45+1'
Украинцы с 10 очками заняли 2-е место в группе и примут участие в стыковых встречах. Исландия с 7 баллами стала третьей в квартете.