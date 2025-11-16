Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о совмещении Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Если и те и другие выступают не очень, то совмещение точно не помогает. У побед много отцов, а поражение — сирота. Вопрос не в том, что сборная сыграла хорошо и случайно пропустила два мяча, а в том, что ничего не забила. По большому счету состоятельной игры — ноль. Понятно, что ребятам трудно, нет турниров и так далее. Но Валерий Георгиевич создавал "Динамо" под себя, а не как Фабио Челестини, который работает с теми, кого увидел. В сборной — то же самое. Вы приглашаете футболистов, которых знаете, есть тренерский штаб. Если у вас что‑то не складывается, может быть, много времени уходит на "Динамо", а на сборную не остается? Или наоборот? Вопрос непраздный. Сейчас уже вспоминается, что Карпин и трофеи не выигрывал.

От оставшихся четырех матчей зависит его судьба и в "Динамо", и в сборной. Хочу пожелать Карпину удачи, чтобы он со всем справился и не отвлекался на курение. С этим надо завязывать», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице российского чемпионата.