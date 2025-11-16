Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче против Грузии (4:0).

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«В сборной Грузии хорошие игроки, но они столкнулись с амбициозной испанской командой, которая хотела хорошо сыграть и победить. Это не показатель уровня Грузии, а свидетельство мастерства Испании.

Я испытываю восхищение и гордость за то, что возглавляю исключительное поколение футболистов. Превзойти рекорд, установленный незабываемой группой игроков, — выдающееся достижение. Мы должны продолжать двигаться вперед, добиваться результатов и стремиться к новым захватывающим целям», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте Королевская испанская футбольная федерация.

После этих матчей Испания с 15 очками лидирует в группе Е, Турция (12) — вторая, Грузия (3) — третья, Болгария (0) — последняя.