Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос остался доволен ничейным исходом в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Данией (2:2).

«Я придаю этому матчу большое значение, и он очень важен. В первой встрече мы проиграли Дании 0:6, но не только это стало причиной хорошего результата сегодня.

Я их очень хорошо знаю. По моему мнению, Дания входит в топ-5 команд мира, поэтому, учитывая все, что мы прошли на долгом пути и текущую ситуацию, могу только поздравить своих игроков. Мы не прошли квалификацию, но лично для меня этот результат — большое достижение

Я говорил раньше, что нам необходимо было доказать после первой игры с ними, что разница между командами не настолько велика. С моей точки зрения, наша команда растет, и этот процесс начался не сегодня и не вчера, а продолжается уже длительное время.

Стоит признать, что у нас были провальные игры — с Грецией, первый матч с Данией, но сегодня команда сыграла достойно. Как и в прошлой игре со Шотландией, хотя мы проиграли, я считаю, что того поражения мы не заслуживали. Последние два матча мы провели очень хорошо», — сказал испанский специалист на пресс-конференции после матча.

Для Белоруссии это очко стало первым за пять в матче отборе на ЧМ-2026. Сборная занимает последнее место в группе С.