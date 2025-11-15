Капитан сборной Хорватии Лука Модрич может отправиться на пятый чемпионат мира в своей карьере, сообщает ESPN.

Лука Модрич globallookpress.com

Вчера, 14 ноября, Хорватия уверенно переиграла Фарерские острова (3:1) и гарантировала себе первое место в группе L.

40-летний Модрич появился в этой игре в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

Полузащитник ранее играл на мировых первенствах в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. В составе сборной Хорватии Модрич завоевал серебряные медали ЧМ‑2018 и бронзу ЧМ‑2022.

Чемпионат мира по футболу пройдет 11 июня — 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.