Сборная Грузии в Тбилиси примет сборную Испании в матче квалификации на чемпионат мира, который состоится 15 ноября в 20:00 мск.

Грузия к последним двум турам поставила себя в такие рамки, что теперь ей нужно побеждать при любом раскладе. Сможет ли она набрать 6 очков в оставшихся матчах, это уже другой вопрос. Перед этим грузины проиграли Испании 0:2 и крупно уступили Турции 1:4.

Испания с отрывом в 3 очка от Турции лидирует с 12 баллами на счету. Комфортный отрыв позволяет ей одну ничью, но судя по серии «Крайной фурии», она сегодня явно не будет делать никаких поблажек сопернику. В активе сборной Испании 4 победы, 15 забитых мячей и 0 пропущенных.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Букмекеры дают 12.0 на победу Грузии и 1.24 на победу Испании.

Искусственный интеллект считает, что Грузия сможет добиться успеха и выиграет 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Грузия — Испания смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.