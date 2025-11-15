Сборная Грузии в Тбилиси примет сборную Испании в матче квалификации на чемпионат мира, который состоится 15 ноября в 20:00 мск.
Грузия к последним двум турам поставила себя в такие рамки, что теперь ей нужно побеждать при любом раскладе. Сможет ли она набрать 6 очков в оставшихся матчах, это уже другой вопрос. Перед этим грузины проиграли Испании 0:2 и крупно уступили Турции 1:4.
Испания с отрывом в 3 очка от Турции лидирует с 12 баллами на счету. Комфортный отрыв позволяет ей одну ничью, но судя по серии «Крайной фурии», она сегодня явно не будет делать никаких поблажек сопернику. В активе сборной Испании 4 победы, 15 забитых мячей и 0 пропущенных.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Букмекеры дают 12.0 на победу Грузии и 1.24 на победу Испании.
- Искусственный интеллект считает, что Грузия сможет добиться успеха и выиграет 2:1.
Трансляция матча
