Австрия одержала победу над Кипром (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

У гостей дублем отметился Марко Арнаутович, отличившись на 18-й минуте с пенальти и на 55-й минуте.

Результат матча

Кипр Никосия 0:2 Австрия Вена

0:1 Марко Арнаутович 18' пен. 0:2 Марко Арнаутович 55'

Кипр: Фабиано, Николас Панайоту, Андерсон Коррейя ( Андроникос Какулис 65' ), Янис Кусулос, Харалампос Харалампус ( Nikolas Koutsakos 82' ), Маринос Ционис ( Антонио Фоти 88' ), Григорис Кастанос ( Ioannis Costi 65' ), Лойзос Лойзу ( Стелиос Андреу 65' ), Пиерос Сотириу, Andreas Shikkis, Christos Sielis

Австрия: Александр Шлагер, Филипп Линхарт, Кевин Дансо, Стефан Пош, Кристоф Баумгартнер ( Марко Фридль 85' ), Романо Шмид ( Марко Грюлль 90' ), Николас Зайвальд, Конрад Лаймер, Ксавер Шлагер ( Патрик Виммер 60' ), Марко Арнаутович ( Михаэль Грегорич 60' ), Марсель Забитцер ( Николаус Вурмбранд 90' )

Жёлтые карточки: Григорис Кастанос 45' (Кипр), Andreas Shikkis 70' (Кипр)