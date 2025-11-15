Австрия одержала победу над Кипром (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
У гостей дублем отметился Марко Арнаутович, отличившись на 18-й минуте с пенальти и на 55-й минуте.
Результат матча
КипрНикосия0:2АвстрияВена
0:1 Марко Арнаутович 18' пен. 0:2 Марко Арнаутович 55'
Кипр: Фабиано, Николас Панайоту, Андерсон Коррейя (Андроникос Какулис 65'), Янис Кусулос, Харалампос Харалампус (Nikolas Koutsakos 82'), Маринос Ционис (Антонио Фоти 88'), Григорис Кастанос (Ioannis Costi 65'), Лойзос Лойзу (Стелиос Андреу 65'), Пиерос Сотириу, Andreas Shikkis, Christos Sielis
Австрия: Александр Шлагер, Филипп Линхарт, Кевин Дансо, Стефан Пош, Кристоф Баумгартнер (Марко Фридль 85'), Романо Шмид (Марко Грюлль 90'), Николас Зайвальд, Конрад Лаймер, Ксавер Шлагер (Патрик Виммер 60'), Марко Арнаутович (Михаэль Грегорич 60'), Марсель Забитцер (Николаус Вурмбранд 90')
Жёлтые карточки: Григорис Кастанос 45' (Кипр), Andreas Shikkis 70' (Кипр)
После этого матча Австрия занимает 1-е место в группе Н с 18-ю очками в активе. Кипр — на 4-й позиции (8).