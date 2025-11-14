Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что на товарищеский матч между сборными России и Чили уже продано более 30 тысяч билетов. Об этом ТАСС рассказали в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Сборная России по футболу globallookpress.com

Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 18:00 по московскому времени. Вместимость арены составляет 39,5 тысячи зрителей, что делает матч одним из самых посещаемых за последние годы для сборной России.

Матч войдет в официальный рейтинг ФИФА: на данный момент российская команда занимает 30-е место, а Чили — 56-е. Для стадиона «Фишт» это первая игра с участием сборной России с момента чемпионата мира 2018 года, когда россияне проиграли Хорватии в четвертьфинале по пенальти.