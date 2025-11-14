Вингер «Баварии» Майкл Олисе назвал защитника «Челси» Марка Кукурелью самым сильным соперником, против которого ему доводилось играть. Он отметил, что встречи с испанцем всегда были крайне сложными.

Майкл Олисе globallookpress.com

«За годы карьеры я играл против многих топ-футболистов, но самым сложным соперником, наверное, был Марк Кукурелья. Я несколько раз играл против Кукурельи. Поверьте мне, всегда было очень тяжело», — заявил Олисе в интервью Sky Sports.

Марк Кукурелья в текущем сезоне провел 22 матча за «Челси», забил десять мячей и сделал девять результативных передач.