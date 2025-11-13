Сборные Англии и Сербии опубликовали стартовые составы на матч группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии globallookpress.com

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунз, Спенс, Андерсон, Райс, Сака, Беллингем, Рашфорд, Кейн.

Сербия: Петрович, Велькович, Миленкович, Павлович, Гудель, Лукич, Живкович, Самарджич, Костич, Йович, Влахович.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 13-го ноября в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В группе К сборная Англии занимает 1-е место с 18-ю очками в активе. Сербия — на 3-й строчке с 10-ю баллами.