«Спорт-Экспресс» составил традиционный ежегодный рейтинг главных футбольных талантов страны 2006-2008 годов рождения.

Вадим Шилов globallookpress.com

Первое место в нем досталось полузащитнику «Зенита» Вадиму Шилову 2008 года рождения, который находится в основной обойме клуба и выходит на замены в матчах РПЛ и Кубка России.

Второе место досталось полузащитнику «Акрона» Вадиму Пестрякову (2006), играющему в последнее время в основном составе клуба на позиции крайнего защитника или полузащитника.

Третьим стал форвард самарских «Крыльев Советов» Владислав Игнатенко (2006), забивший уже несколько важных мячей в этом сезоне РПЛ.