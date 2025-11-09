Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о матче против «Зенита»(1:1).

Магомед Адиев globallookpress.com

«В какой‑то мере ничья по такой игре — не совсем успех. В первом тайме к нас было несколько хороших моментов. Все равно есть ощущение, что удача от нас отвернулась немного.

А так набранное очко — это движение вперед. Но в нашем положении нужно больше.

Мы обладаем неплохим атакующим потенциалом, у нас есть креативные парни. Но низкая результативность напрягает. Опять чуток не повезло», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

После 15 матчей «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева набрали 14 очков и занимают 13-ю позицию в таблице. «Зенит» под руководством Сергея Семака заработал 30 очков и находится на третьем месте.