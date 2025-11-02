Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу команды над «Астон Виллой» (2:0).

Арне Слот globallookpress.com

«Я доволен результатом, игрой и тем, что я увидел сегодня не только от игроков, но и от болельщиков, которые нас поддерживали.  Это то, что нам было нужно.  Возможно, нам сегодня повезло чуть больше, чем в последние несколько недель.  Поэтому ошибка их вратаря и рикошет привели к двум нашим голам.  Вот о каких моментах мы говорим.  Я думаю, что в других матчах мы создавали больше моментов в открытой игре, чем сегодня.  Но в футболе важен результат, а не количество моментов, созданных в открытой игре», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» смог набрать 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.  У «Астон Виллы» осталось 15 баллов и 11-я строчка.