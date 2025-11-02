В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде победил «Осер» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил забитый мяч Эйнджела Гомеса на 30-й минуте.
Отметим, что с 65-й минуты «Марсель» играл в меньшинстве из-за удаления Улисса Гарсии.
Результат матча
ОсерОсер0:1МарсельМарсель
0:1 Диего Лопес 30' пен.
Жёлтые карточки: Дин Хейзен 80' — Диего Лопес 26', Хосе Копете 36', Пепелу 39', Лукас Бельтран 45+3'
Красная карточка: Батист Сантамария 65' (Марсель)
«Марсель» с 22 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. У «Осера» осталось 7 очков и 17-я строчка.