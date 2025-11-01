Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о травме полузащитника команды Педри.

Педри — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

«Травма Педри? Мы были удивлены, когда он приехал, потому что после "класико" он чувствовал лишь небольшой дискомфорт и усталость, но когда мы его осмотрели, то увидели травму.

Нужно смириться с этим. Мы потеряем одного из наших лучших игроков. Он даёт нам владение мячом, и нам придётся обходиться без него. Будем надеяться, что он скоро вернётся», — приводит слова Флика Sport.es.

В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.