Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо официально прокомментировал инцидент с участием Винисиуса Жуниора, произошедший после матча с «Барселоной» (2:1).

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Винисиус Жуниор не будет наказан. Вопрос закрыт. Его речь с извинениями перед командой была безупречной», — заявил Алонсо, чьи слова привёл известный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, в очной встрече с «Барселоной» бразильский вингер был заменен на 72-й минуте и в гневе покинул поле, направившись в подтрибунное помещение. По сообщениям ряда СМИ, Винисиус позволил себе резкие высказывания в адрес тренера, вплоть до нецензурной критики, и якобы выразил желание покинуть клуб.