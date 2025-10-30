В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.
В первом тайме смог забить Фабиан Шер, а во второй половине матча отличился Ник Вольтемаде.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:0ТоттенхэмЛондон
1:0 Фабиан Шер 24' 2:0 Ник Вольтемаде 50'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Эмиль Крафт (Киран Триппьер 72'), Фабиан Шер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Джозеф Уиллок (Жоэлинтон 71'), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси (Бруно Гимарайнс 80'), Харви Льюис Барнс, Энтони Эланга (Энтони Гордон 88'), Ник Вольтемаде (Уильям Осула 71')
Тоттенхэм: Антонин Кински, Джед Спенс, Кевин Дансо, Лукас Бергвалль, Ксави Симонс, Бреннан Джонсон (Мохаммед Кудус 65'), Папе Сарр, Родриго Бентанкур (Рандаль Коло Муани 65'), Жоау Палинья, Педро Порро, Ришарлисон (Матис Тель 78')
Жёлтые карточки: Малик Тшау 45+1', Фабиан Шер 57', Киран Триппьер 82', Жоэлинтон 86' — Ришарлисон 26', Жоау Палинья 33', Мохаммед Кудус 86'
Победа позволила «Ньюкаслу» пробиться в четвертьфинал Кубка английской лиги.