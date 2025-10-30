В первом тайме смог забить Фабиан Шер , а во второй половине матча отличился Ник Вольтемаде .

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

Футбол•Сегодня 00:42 «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Английской Лиги

Футбол•Сегодня 00:41 «Арсенал» — «Брайтон»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка английской лиги

Футбол•Вчера 14:04 Интрига — всё. Почему мы уже знаем, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ

Футбол•Вчера 10:02 «Ман Сити» в плену Холанна: почему команда Гвардиолы рискует остаться без титула

Футбол•28/10/2025 17:11 Не оценили: Палмер, Роджерс, Фримпонг и еще семь ненужных воспитанников «Ман Сити»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:09 Спираль ошибок: как «Ювентус» сам загнал себя в кризис

Футбол•28/10/2025 12:27 Тяжелые последствия: как взрослые сделали Ямаля крайним после Эль-Класико

Футбол•28/10/2025 16:06 «Я ухожу из команды». Что стоит за конфликтом Винисиуса с Хаби Алонсо

Футбол•28/10/2025 11:45 «Бавария» нашла нового Роббена: кто такой Леннарт Карль

Футбол•28/10/2025 08:50 Бандитский Петербург: игрока «Зенита» Мостового чуть не похитили студенты

Выбор читателей

Футбол•26/10/2025 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Хоккей•27/10/2025 10:55 Неделя КХЛ: «Северсталь» возглавила Запад, «Ак Барс» дышит в спину «Металлургу» Мг

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?

Футбол•24/10/2025 03:56 Перезагрузка Шона Дайча официально началась: «Ноттингем» впервые за 30 лет выиграл в Европе

Самое интересное

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Бои•03/10/2025 12:06 Тейкдауны Хабиба, нокауты Льюиса и еще 5 вечных рекордов UFC

Футбол•02/10/2025 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы