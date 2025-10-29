Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о конкуренции среди вратарей лондонского клуба.

Микель Артет globallookpress.com

«У нас нет первого номера. Каждый должен заслужить место. Давид Райя был великолепен, но Кепа приехал готовым к конкуренции. Его отношение к делу — пример для всех. Он выиграл всё, играл в "Реале", "Челси", за сборную, при этом каждый день работает так, будто это самая важная тренировка в жизни. Если завтра выйдет — уверен, сыграет отлично.

Их взаимодействие и атмосфера в группе вратарей особенные. Это уникальная среда, Кепа действительно помог поднять общий уровень», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что «Арсенал» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице АПЛ.